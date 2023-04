Der Bund Naturschutz in Bayern (BN) hält von Abschussplänen nichts und wirbt für »eine friedliche Koexistenz von Mensch und Wolf«. Der Freistaat eigne sich sehr gut als Lebensraum für die Tiere. Erfahrungen in den benachbarten Bundesländern und europäischen Ländern zeigen, dass ein Zusammenleben von Mensch und Wolf auch in Gebieten möglich sei, die intensiv von Nutztieren beweidet werden. Nötig sei ein guter Schutz von Herden, etwa durch Hunde und ein funktionierendes Entschädigungssystem.

Die Landesregierungen in Bayern und Tirol sehen das anders. Bei der Agrarministerkonferenz in Büsum Ende März sprach sich Bayerns Ministerin Michaela Kaniber, CSU, einmal mehr für Lockerungen beim Abschuss von Wölfen aus. Der Wolf sei in Bayern nicht mehr bedroht, sondern zu einer Bedrohung für die Weidehaltung geworden. Das sagt auch die Tiroler Landesregierung an anderer Stelle. Wölfe sollen wie jedes andere Wildtier auch bejagt und reguliert werden. Darauf werde man in Brüssel hinarbeiten.