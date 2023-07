Personalmangel an der Nordsee Wenn Hoteliers Ferienwohnungen für Mitarbeiter hergeben müssen

In den Hotspots an der Küste sind Wohnungen für viele Mitarbeiter im Tourismusgewerbe unbezahlbar geworden. Um ihr Personal zu halten, vermieten Hotelbetreiber nun an eigene Angestellte – und verzichten damit auf Einnahmen.