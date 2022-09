Die Bundesländer hatten am Dienstag für die am Sonntag zu Ende gegangene 36. Kalenderwoche 179.218 Kinder und Jugendliche aus der Ukraine an den deutschen Schulen gemeldet.

Bund soll koordinierend eingreifen

Sager forderte einen »Flüchtlingsgipfel als Auftakt für einen Austausch der Kommunen mit der Bundesregierung«. Außerdem erwarte er, dass Bund und Länder den Kommunen ihre Ausgaben für die Versorgung und Unterbringung der Flüchtlinge erstatteten.