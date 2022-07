Ein seit Tagen wütender Waldbrand im Yosemite-Nationalpark in Kalifornien bedroht dort wachsende Riesenmammutbäume. Das Feuer in der Nähe des Mammutbaumwaldes Mariposa Grove habe sich auf 644 Hektar ausgebreitet und konnte bislang nicht eingedämmt werden, teilte der Yosemite-Nationalpark am Sonntag (Ortszeit) mit.