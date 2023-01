Zahlen aus NRW Senioren betätigen Hausnotruf oft aus Einsamkeit

Mehr als die Hälfte der Anrufe, die die Malteser in Nordrhein-Westfalen zwischen Heiligabend und dem 2. Januar über den Hausnotruf erhalten haben, seien Anrufe aus Einsamkeit gewesen. Wie ein Sprecher der Malteser am Dienstag in Köln sagte, meldeten sich über Weihnachten und zwischen den Jahren ohnehin immer viel mehr Menschen als sonst.