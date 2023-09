LWL-Kulturdezernentin Barbara Rüschoff-Parzinger sagte: »Menschen, die auch in unserem Land Rassismus erleben, tun das sieben Tage die Woche. Wir dagegen bitten an vier Stunden in der Woche um größere Rücksicht, indem dieser geschützte Raum respektiert wird. Das kann man wirklich nicht gleichsetzen.« Man wolle »lediglich das Recht haben, das Konzept eines geschützten Raumes im Rahmen unserer Werkstatt zum Thema Kolonialismus auszuprobieren.«

Nach Beendigung der Werkstatt in einigen Wochen werde das LWL-Museum analysieren, wie das Angebot genutzt werde und was bei dem komplexen Thema Kolonialismus womöglich noch besser erklärt werden müsse. Die Kommentare im Netz werden der LWL-Sprecherin zufolge gesammelt. »Wir wählen aus, welche wir beantworten.« Man werde aber nicht in Austausch treten mit Personen, die »nur Hass loswerden wollen«. Zugleich prüfe der Verband juristische Schritte.