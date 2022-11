SPIEGEL: Man kennt ja die Geschichten von Designerkleidung und Stangenware, die letztlich in denselben Fabriken und von denselben Händen gefertigt werden. Hat ein teurer Döner mit unveränderten Zutaten vielleicht auch die Chance, trendy zu werden, nur weil er teuer ist?

Seidel: Das gibt es ja schon. Im Hotel Adlon in Berlin gibt es beispielsweise seit geraumer Zeit einen Döner, der um die 27 Euro kostet und dann eben mit Trüffel- statt Knoblauchsoße auf den Tisch kommt. Und es gibt einige trendy Läden, etwa in Berlin-Mitte, da hat der Döner schon vor der Inflation acht, neun Euro gekostet. Und in Süddeutschland gibt es Läden, die Döner mit Biofleisch verkaufen. Da waren acht, neun Euro schon vor einiger Zeit üblich. Aber das sind die Ausnahmen. Das Massenprodukt Döner ist tatsächlich hauptsächlich ein Essen für Menschen mit weniger Einkommen.

SPIEGEL: Die Dönerbudenbetreiberinnen und -betreiber scheinen da gerade zwischen den Stühlen zu sitzen. Entweder sie gehen mit dem Preis nach oben und vergraulen möglicherweise ihre Kundschaft, oder sie verkaufen mit immer geringer werdenden Margen. Was würden Sie den Dönerläden im Moment raten?

Seidel: Ich glaube, die brauchen einen Rat, nicht. In der Branche wird an allen Ecken und Enden Entwicklung betrieben. Ein nicht unerheblicher Teil der Dönerproduktion etwa wurde von Deutschland nach Polen verlagert, weil dort der Mindestlohn eben nicht zwölf Euro beträgt, sondern unter vier Euro. Zugleich leiden auch die Dönerbuden derzeit unter Arbeitskräftemangel. Die Zeiten, in denen Dumpinglöhne gezahlt werden konnten, sind vorbei. Die Dönerbranche muss den Mindestlohn bezahlen, und im Niedriglohnsektor gibt es mittlerweile viele Alternativen. Etwa bei Amazon oder anderen Lieferdiensten.

SPIEGEL: Erwartet uns also ein Dönerbudensterben?

Seidel: So weit würde ich nicht gehen. Aber es gibt mittlerweile etwa 18.000 Dönerläden in Deutschland. Ich glaube, dass die Branche, was die Expansion angeht, nun an ihre Grenzen stößt.