Die Tierpfleger entdeckten Trudys leblosen Körper, als sie das Gehege betraten: Der wohl älteste Westliche Flachlandgorilla in Gefangenschaft ist tot. Die Primatin sei 63 Jahre alt geworden, sagte eine Sprecherin des Little Rock Zoo im US-Bundesstaat Arkansas. Es sei höchst unwahrscheinlich, dass es in nicht-registrierten Zoos einen noch älteren Gorilla gebe.

Trudy war 1988 mit einem männlichen Gorilla aus Buffalo in den Little Rock Zoo gekommen. Syd Tanner, ein ehemaliger Tierpfleger, nannte sie Chefin in ihrer sonst rein männlichen Gruppe.

Trudy war auch einer der letzten in freier Wildnis gefangenen Gorillas. Heute werden Gorillas in Zoos gezüchtet.