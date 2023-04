Die Feiertage beginnen in aller Regel mit einem gemeinsamen Gebet in einer Moschee, viele nutzen die Zeit auch, um auf einem Friedhof der Verstorbenen zu gedenken. Es folgen Besuche bei Verwandten und Freunden, den Höhepunkt bildet ein festliches Essen. Kinder und Jugendliche bekommen Geschenke und an Bedürftige soll gespendet werden, da es Pflicht im Islam ist, den Armen etwas abzugeben.

Wann findet das Fest statt?

Genau wie das christliche Osterfest hat auch das Fest des Fastenbrechens kein festes Datum. Der Grund: Muslime und Musliminnen orientieren sich bei ihren religiösen Festen nicht am gregorianischen Kalender, sondern am Mondkalender. Da das islamische Jahr nicht 365, sondern 354 Tage hat, verschiebt sich Id al-Fitr gegenüber dem Sonnenkalender jedes Jahr um elf Tage nach vorn. So kann es also auch vorkommen, dass die Fastenzeit in den Hochsommer fällt. Das Ende des Fastenmonats wird eingeläutet, sobald der Mond gesichtet wird. Dadurch kommt es zu unterschiedlichen Terminen. In diesem Jahr begehen viele Gläubige das Fest am 21. April.