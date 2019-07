Garmisch-Partenkirchen Bergsteiger stürzt an Zugspitze in den Tod

An der Zugspitze bei Garmisch-Partenkirchen ist ein Bergsteiger in den Tod gestürzt. Das teilte die Polizei mit.

Der 50-jährige Niederländer sei mit seinem Schwager in Richtung Zugspitzplatt unterwegs gewesen. Auf einem Altschneefeld sei er am Dienstag ausgerutscht und 150 Meter in die Tiefe gestürzt. Er verletzte sich tödlich am Kopf.

Wegen des unwegsamen Geländes und der Wetterlage habe sich die Bergung schwierig gestaltet. Anstatt mit einem Hubschrauber hätten Helfer der Bergwacht und der Alpinen Einsatzgruppe der Polizei den Leichnam Richtung Zugspitzplatt abgeseilt und so geborgen.