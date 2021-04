Unglück vor Bali Gesunkenes indonesisches U-Boot soll aus 800 Metern Tiefe geborgen werden

Indonesien will das mit 53 Crewmitgliedern an Bord gesunkene U-Boot an die Oberfläche holen. Zwei Spezialschiffe seien auf dem Weg zur Unglücksstelle. Der Marinechef erwartet eine schwierige Bergung.