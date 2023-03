Die 19-Jährige war ersten Erkenntnissen zufolge während der Feier anlässlich eines 18. Geburtstages gegen 1.30 Uhr vermisst worden. Gäste hätten sie gemeinsam gesucht und schwer verletzt auf einer Wiese gefunden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Im Krankenhaus sei dann der Tod festgestellt worden.

Tatort Bramsche

Die niedersächsische Gemeinde Bramsche mit ihren rund 32.000 Einwohnern war erst vor wenigen Tagen mit einem Gewaltdelikt in die Schlagzeilen geraten. Ein 81-Jähriger hatte vor einer Grundschule auf einen Jugendlichen geschossen. Der 16-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er am Mittwochabend in einer Klinik starb.