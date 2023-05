Öl geriet in Brand

Auslöser der Explosion waren offenbar Abbrucharbeiten. Den bisherigen Ermittlungen zufolge geriet zunächst an einer tonnenschweren Stanze Hydrauliköl in Brand, dann kam es zu einer Kettenreaktion. Die Feuerwehr war mit 75 Einsatzkräften vor Ort. Mit einer Drohne konnte die Feuerwehr die Löscharbeiten aus der Luft unterstützen. Der Einsatz dauerte am Samstag fünf Stunden.