Angriffe, Pöbeleien, Schläge Wie die Gewalt gegen Fußballschiedsrichter eskaliert

Laut DFB mussten in Deutschland in der vergangenen Saison so viele Amateurspiele wegen Gewaltvorfällen abgebrochen werden wie nie zuvor. Woran liegt das und was erlebt eine Schiedsrichterin auf dem Platz?