Wetterwisser Jörg Kachelmann »Glauben Sie nicht an die üblichen ›Hitzetipps‹«

Das sind für Nordwest- und Nordfrankreich sowie für Großbritannien Hitzerekorde seit Beginn von Messungen.

Wie geht’s weiter?

Die längliche Blase schwenkt dann langsam in unsere Richtung, schlafft etwas ab und macht am Dienstag den Hitzehöhepunkt im Westen, am Mittwoch im Osten Deutschlands. In einer Woche ist eine neue Hitzebemühung denkbar, aber die Unsicherheiten sind noch groß, wie man in den 14-Tage-Trends sieht .