Knapp eine Woche nach dem Gletscherabbruch in den Dolomiten ist der letzte noch vermisste Bergsteiger gefunden und tot geborgen worden. Damit stieg die Zahl der Opfer des Unglücks auf elf. Die Einsatzkräfte gingen am Samstag davon aus, dass keine weiteren Menschen unter den Eis- und Geröllmassen am Berg Marmolata in den norditalienischen Alpen liegen. Dank DNA-Abgleichen wurden die letzten fünf Alpinisten, die als vermisst gemeldet worden waren, den Leichen zugeordnet.