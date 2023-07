Jugendlicher ist polizeibekannt

Der 13-Jährige aus dem Landkreis Oberhavel in Brandenburg war am Wochenende bei seinem Opa zu Besuch in Glienicke und hatte die Autoschlüssel an sich genommen. Laut Polizeiangaben lebt der Junge in einer Unterkunft der Jugendnothilfe und ist schon mehrfach ausgerissen. Er sei wegen verschiedener Straftaten polizeibekannt.

Auf dem Campingplatz in Schleswig-Holstein konnte auch das Auto des Großvaters sichergestellt werden.