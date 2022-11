In Ostsachsen haben Feuerwehr und Helfer einen Wolf aus einem Gullischacht gerettet. Ein Spaziergänger entdeckte das Tier am Freitagmorgen in Deschka im Landkreis Görlitz, als sein Hund aus zweieinhalb Meter Tiefe angeknurrt wurde, wie die Polizei in Görlitz mitteilte. Der Wolf war offenbar in den Schacht gefallen und konnte sich nicht selbst befreien.