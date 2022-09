In Göttingen können künftig an jedem Tag alle Besucherinnen und Besucher mit nacktem Oberkörper in Schwimmbädern schwimmen. Seit Mai war dies bisher nur an den Wochenenden in den vier städtischen Schwimmbädern möglich. Nun hat der Sportausschuss der Stadt mehrheitlich dafür gestimmt, die Regel auf alle Tage der Woche auszuweiten. »Die überwiegende Anzahl der Badegäste fand die Option gut«, sagte ein Sprecher der Stadt am Freitag.