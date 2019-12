Schloss, Strand oder Leuchtturm: Die Meinungen über die ideale Hochzeits-Location gehen sicher auseinander - eine Klinik dürften sich jedoch die wenigsten als idealen Ort für den "schönsten Tag im Leben" vorstellen. Doch manchmal läuft es im Leben nicht so, wie gedacht. So auch im Fall von Maike Walz und Jan Kirschbaum: Das Paar, das Zwillinge erwartet, hat sich auf einer Geburtsstation in Niedersachsen das Jawort gegeben.

Eigentlich hatten die beiden geplant auf der Burg Plesse zu heiraten: Der Hochzeitstermin habe schon festgestanden, teilte die Universitätsmedizin Göttingen mit. Doch bei Walz sei eine Gebärmutterhalsschwäche festgestellt worden. Sie kam ins Krankenhaus. Die 32-Jährige, die in der 29. Schwangerschaftswoche ist, müsse viel liegen, um ihre Schwangerschaft nicht zu gefährden, hieß es in der Mitteilung.

Dem Paar war es demnach jedoch wichtig, noch vor der Geburt zu heiraten, "damit alle unter einem gemeinsamen Namen als Familie starten können". Eine Standesbeamtin habe Walz und Kirschbaum in einem Aufenthaltsraum der Universitätsfrauenklinik getraut. Doch die beiden planen noch eine weitere Feier: Bei einer geplanten kirchlichen Trauung will das Ehepaar dann voraussichtlich auch gleich seine Kinder taufen lassen.