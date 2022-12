Doch er habe die Fassung behalten und beschlossen, weiter ins Wasser zu treten und positiv zu denken. Gegen die missliche Lage habe ihm sein Glaube an Gott geholfen. Und gegen seinen Hunger? Aß er, was das Meer hergab. Als ein Stock an ihm vorbeigetrieben sei, habe er zugegriffen. »Es sah aus wie Bambus«, erzählt Grimes. »Ich würde nicht sagen, dass es gut schmeckte, aber es brachte einen Geschmack in meinen Mund, der anders war als der des Salzwassers.«

»Sie werden mich schon finden«

Stundenlang schwamm Grimes durch die Dunkelheit, umgeben von nichts als Wasser und manch einem Schwarm Quallen. Dass er so lange durchhielt, erklärt er sich so: Es sei gewissermaßen gerade die Unwahrscheinlichkeit des Überlebens gewesen, die ihn angespornt hätte. »Es kam mir vor, als hätte ich eine Chance bekommen«, sagt Grimes, als gäbe es einen Grund, warum er noch lebte. »Der Sturz vom Schiff hat mich nicht umgebracht, Meerestiere haben mich nicht gefressen – ich sollte das einfach schaffen.« Alles, was er noch habe tun müssen: Schwimmen und Überleben. Er habe einfach gehofft: »Sie werden schon nach mir suchen, sie werden mich schon finden.«