Jacht in Schräglage

Im Morgengrauen sei dann ein Schleppschiff eingetroffen, das die übrigen vier Besatzungsmitglieder an Bord nahm. Das Schiff versuchte, die Jacht »Saga« in den Hafen von Crotone zu schleppen. Das scheiterte laut dem Bericht am Wetter und der Schräglage der Jacht.

Schließlich habe man versucht, die »Saga« an Land stranden zu lassen. Auch das sei misslungen, da bereits zu viel Wasser in den Schiffsrumpf eingedrungen sei. Die Einsatzkräfte ließen die Jacht schließlich am Montag gegen 13 Uhr sinken.