Der Gotthard-Straßentunnel in der Schweiz ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Auslöser war ein Riss in der Tunneldecke: »Nahe des Tunnelportals Nord haben sich Betonteile gelöst und sind auf die Fahrbahn gefallen«, teilten die Schweizer Behörden am Montag mit. Der Tunnel sei umgehend gesperrt worden, niemand sei zu Schaden gekommen.