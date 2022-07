Seit ihrer Ankunft in Bayern hatte die Brigade schon mehrfach hohen Besuch. Im März spendierte Ministerpräsident Markus Söder den Soldaten 4000 Weißwürste und veranstaltete ein Willkommensfrühstück für die Truppen. Am Mittwoch war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf dem Stützpunkt zu Gast. Er besuchte als erstes deutsches Staatsoberhaupt seit mehr als 25 Jahren in Deutschland stationierte US-Truppen.

In Grafenwöhr und im benachbarten Vilseck hat die US-Armee gut 12.500 Soldatinnen und Soldaten stationiert. Es ist einer der größten Standorte der US-Army in Europa.