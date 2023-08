Nach 18 Uhr geht in der »Trafik« (so wird ein kleiner Laden in Österreich genannt) in der Mariatroster Straße in Graz nichts mehr über den Verkaufstresen. Egal, ob der Kunde bewaffnet ist oder nicht. Das haben Angestellte des Ladens am Mittwochabend deutlich gemacht, als ein Mann sie kurz vor Betriebsschluss mit einer Pistole bedrohte und aufforderte Geld in einen Beutel zu füllen.