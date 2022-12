Bereits 2019 hatte der damalige US-Präsident Donald Trump versucht, Greta Thunberg via Twitter zu verspotten. Er hatte über sie geschrieben: »Sie wirkt wie ein sehr fröhliches junges Mädchen, das sich auf eine glänzende und wundervolle Zukunft freut. So schön zu sehen.« Thunberg übernahm damals die beabsichtigte Herabsetzung einfach in ihre Twitter-Bio – und ließ Trump so ins Leere laufen.