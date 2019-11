Die griechische Küstenwache spricht von einer "umfangreichen Rettungsaktion": Einsatzkräften ist es nach eigenen Angaben gelungen, eine Frau nach beinahe zwei Tagen auf hoher See zu retten. Die 47-Jährige sei bei guter Gesundheit.

Die Frau kommt laut der Zeitung "New Zealand Herald" aus Neuseeland. Sie half demnach einem Briten, seine Jacht von dem Süden der Türkei nach Athen zu steuern. Die beiden seien seit drei Wochen unterwegs gewesen.

Nahe der griechischen Insel Folegandros habe die Frau entschieden, an Land zu gehen. Sie habe sich in ein Schlauchboot gesetzt und sei losgepaddelt. Freitagnachmittag habe sie ihren Reisepartner per SMS geschrieben, dass sie auf dem Rückweg zu der Jacht sei. Dabei habe sie jedoch ein Ruder verloren, Winde hätten sie erfasst und abgetrieben, berichtete die Zeitung unter Berufung auf die Mutter der Frau.

Erfahrene Seglerin

Am nächsten Morgen alarmierte der Mann auf der Jacht die Küstenwache. Die suchte nach eigenen Angaben mit mehreren Schiffen und einem Hubschrauber nach der Frau. Sie sei schließlich am Sonntagmorgen südwestlich der Insel Folegandros gefunden worden.

Die Mutter der Frau sagte, ihre Tochter sei eine erfahrene Seglerin. Nach ihrer ersten Nacht auf See habe sie ihre Socken zum Trocknen über das Boot gelegt, damit sie diese tragen könne, wenn es nachts kalt werde. Sie habe Plastiktüten als Handschuhe benutzt; tagsüber habe sie sich eine rote Tüte über ihren Kopf gestülpt, um leichter gefunden zu werden.

Für den Fall ihres Todes hatte sie laut "New Zealand Herald" die Nummer und die Adresse ihrer Mutter auf das Boot geschrieben. Sie habe kein Wasser dabeigehabt, aber eine Handvoll Süßigkeiten. Diese habe sie nach und nach gegessen.

Nach ihrer Rettung habe sie bei ihrer Mutter angerufen und gesagt: "Ich hatte noch einen Lutscher übrig, Mum."