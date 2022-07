Eine Sondereinheit der griechischen Armee hat am Sonntagmorgen damit begonnen, die Trümmer des Frachtflugzeugs zu untersuchen, das am späten Samstagabend in der Nähe der nordostgriechischen Stadt Kavala abgestürzt ist. An Bord sollen sich 11,5 Tonnen Munition für Mörsergranaten befunden haben, wie der serbische Verteidigungsminister Nebojša Stefanović am Morgen bei einer Pressekonferenz in Belgrad bekannt gab. Dass die Maschine Munition transportiert hatte, war bis dahin lediglich vermutet worden.