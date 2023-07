Griechenland, Algerien, Italien Das ist die Lage in den Waldbrandgebieten am Mittelmeer

Die Mittelmeeranrainer kommen nicht zur Ruhe: Extreme Hitze, tödliche Waldbrände und Unwetter plagen die Länder weiterhin. In Griechenland kamen am Dienstag zwei Piloten beim Absturz eines Löschflugzeugs ums Leben. In Italien starben infolge von schweren Stürmen im Norden und Bränden im Süden mindestens fünf Menschen. Algerien meldete mehr als 30 Tote seit Sonntag in Folge der anhaltenden Brände. Und im Mittelmeer wurde ein neuer Temperaturrekord gemessen.