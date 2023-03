Der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis bat die Angehörigen der Todesopfer am Wochenende in einer Onlinebotschaft »um Vergebung«. Auf Facebook erklärte er: »Es kann nicht sein, dass 2023 in Griechenland zwei Züge auf derselben Strecke aufeinander zufahren und das von niemandem bemerkt wird.«

Mit Blick auf den Bahnhofsvorsteher betonte Mitsotakis: »Wir können, wollen und dürfen uns nicht hinter dem menschlichen Versagen verstecken.« In den Fokus geraten auch generelle Missstände bei der griechischen Bahn, die zu einem solche katastrophalen Unfall führen konnten.

Demo schlägt in Gewalt um

Das Unglück löste breiten Protest in Griechenland aus. Am Wochenende gingen Menschen in mehreren Städten auf die Straßen. Nach Angaben der Polizei versammelten sich während der Anhörung des Bahnhofsvorstehers rund 12.000 Menschen vor dem Parlament in Athen zu einer Protestkundgebung. Sie ließen Hunderte schwarze Ballons in den Himmel steigen, um der Toten des Unglücks zu gedenken.