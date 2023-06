Sie haben die Katastrophe überlebt. Völlig erschöpft liegen die Menschen in einer Lagerhalle, die die griechischen Behörden zur Notunterkunft umfunktioniert haben. Die Bilanz der jüngsten Flüchtlingskatastrophe auf dem Mittelmeer ist erschreckend: 78 Leichen wurden geborgen, nachdem dieses völlig überfüllte Fischerboot in der Nacht zu Mittwoch rund 90 Kilometer vor der griechischen Küste kenterte und sank.

Das Schiff war offenbar aus Libyen unterwegs nach Italien. Die genaue Anzahl der Passagiere ist unklar – nach Angaben der Migranten selbst sollen sich an Bord des 30 Meter langen Bootes mehr als 700 Menschen befunden haben, darunter viele Frauen und Kinder. Die griechischen Behörden gehen inzwischen von mehr als 500 Todesopfern aus. Vermutlich konnten sich die Menschen unter Deck nicht mehr retten, als das Schiff sank. Die Menschen kamen vor allem aus Ägypten, Syrien und Pakistan. 104 Menschen haben die Katastrophe überlebt und konnten gerettet werden. Es sind ausschließlich Männer.

Thanasis Vasilopoulos, Bürgermeister von Kalamata

»Wir kümmern uns hier um alles. Wir haben eine Unterkunft errichtet, mit Toiletten, Duschen, Kleidung, mit allem, was benötigt wird. Für jeden, der hier über Nacht bleiben muss, gibt es Essen. Auch für das morgige Mittagessen, Abendessen, Frühstück ist gesorgt. Für alles, was die Menschen brauchen, so wie wir es jedes Mal tun.«

In der Nacht zu Donnerstag suchte die Küstenwache erfolglos nach weiteren Überlebenden. Griechenland hat eine dreitägige Staatstrauer ausgerufen. Das Schiffsunglück war eines der schlimmsten vor der griechischen Küste seit mehreren Jahren. Ein Sprecher der Vereinten Nationen forderte eine bessere internationale Zusammenarbeit, um solche Tragödien zu verhindern.

Stephane Dujarric, Sprecher der Vereinten Nationen

»Wir können nur dann sichere Migrationsrouten gewährleisten, wir können nur dann verhindern, dass Menschen diese gefährlichen Reisen auf sich nehmen, wir können nur dann kriminellen Banden das Handwerk legen, wenn die Herkunftsländer, die Transitländer und die Zielländer zusammenarbeiten. Die Instrumente haben wir, den Globalen Pakt für sichere Migration, das internationale Flüchtlingsrecht. Gewissermaßen ist es eine Frage der politischen Führung, des politischen Mutes und der Entschlossenheit.«

Nach Angaben der Vereinten Nationen sind in diesem Jahr schätzungsweise fast 1000 Menschen im Mittelmeer gestorben oder werden vermisst.