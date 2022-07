Bei den Bergungsarbeiten haben sich an der Unglücksstelle beißende Dämpfe verbreitet. Das Bürgerschutzministerium schickte eine Warn-SMS an die Anwohner mit der Bitte, die Fenster zu schließen, die Klimaanlage abzuschalten und die Häuser nicht zu verlassen. Die Antonow soll zwölf Tonnen »toxisches Gut« an Bord gehabt haben, berichtete der Staatssender ERT in der Nacht zum Sonntag. Um was genau es sich bei der Fracht handelte, wurde zunächst nicht bekannt.