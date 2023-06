Diese Männer könnten Mitverantwortung am Tod Hunderter Menschen tragen. Sie wurden von der griechischen Küstenwache festgenommen, weil sie als Schleuser agiert haben sollen. Die insgesamt neun Verdächtigen befanden sich auch auf dem Boot, das vor der griechischen Küste kenterte. Sie sollen aus Ägypten stammen, wo der Fischkutter vor einigen Tagen gestartet sein soll. Nach einem Zwischenstopp in Libyen nahm das marode Schiff Kurs auf Italien. An Bord: zwischen 400 und 750 Menschen, überwiegend aus Ägypten, Syrien und Pakistan. Die Katastrophe ereignete sich in der Nacht zum Mittwoch rund 90 Kilometer vor der griechischen Küste.

Angeliki Doula, Psychologin

»Jemand erzählte mir, dass im Moment, in dem es passierte, alles so schnell ging, dass alle schrien und nur versuchten, sich aneinander festzuhalten. Einfach springen, sich ausziehen, um leichter zu sein… Es ging alles so schnell, sie fühlen sich immer noch als wären sie da drin, dass sie sterben werden.«

Überlebende berichten, im Rumpf des Schiffes seien viele Frauen gewesen. Und, je nach Angabe, zwischen 50 und 100 Kinder. 104 Menschen konnten gerettet werden, es sind ausschließlich Männer. Bislang wurden 78 Tote geborgen. Die Rettungskräfte setzten die Suche fort. Die Wahrscheinlichkeit, Überlebende zu finden, wird immer geringer.

Dieser 34-jährige Syrer, der in Deutschland lebt, vermisst seine Frau und seinen Schwager, die sich auf dem Schiff befanden. Vor acht Tagen habe er das letzte Mal von Israa gehört, sagt er.

Kassam Abozeed, Geflüchteter aus Syrien

»Der Asylantrag für meine Frau wurde in Deutschland nicht genehmigt. Ich arbeite dort. Der Antrag verzögerte sich immer wieder und er wurde nicht genehmigt.«

Sie wollte ihrem Mann nach Deutschland folgen. Für die Überfahrt auf dem maroden Fischkutter hätte sie den Schleusern 4500 Dollar gezahlt, sagt Kassam Abozeed.

Die Helfer in Griechenland rechnen damit, dass dies nicht die letzte Katastrophe vor ihrer Küste gewesen sein wird.

Erasmia Roumana, Uno-Flüchtlingshilfswerk

»Die Menschen werden weiterhin solche gefährliche Reisen unternehmen. Wenn sie ihr Land verlassen, weil sie vor Verfolgung oder Krieg flüchten, werden sie immer Wege finden. Vor allem die Seefahrten sind so gefährlich! Also ja, wenn Menschen gezwungen werden, diese Routen zu nehmen, unter diesen Bedingungen, und ausgebeutet werden, wird es weiterhin solche tödlichen Vorfälle geben.«

Unterdessen wächst die Kritik am Verhalten der griechischen Küstenwache. Die Luftaufnahmen entstanden bereits Stunden vor dem Untergang. Doch die Behörden griffen noch nicht ein, mit der Begründung, die Menschen hätten Hilfe wiederholt abgelehnt und gesagt, sie wollten Italien erreichen. Überlebende hingegen berichten, sie hätten früh nach Hilfe gerufen.