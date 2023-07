Bilder eines griechischen TV-Senders. Kurz nach dem Einsatz gegen einen Brandherd auf der Insel Euböa zerschellt ein Löschflugzeug an einem Berg. Die beiden Militärpiloten sterben. Die Absturzursache ist noch nicht bekannt. Die Lage in Griechenland bleibt an vielen Orten dramatisch. Ebenfalls auf Euböa wurde die verkohlte Leiche eines Mannes gefunden, vermutlich handelt es sich um einen vermissten Hirten. Es sind die ersten Toten, die unmittelbar mit den Bränden in Zusammenhang stehen, seit die Feuer ausgebrochen sind.

Unterdessen gehen die Evakuierungen in anderen Teilen des Landes weiter, wie hier auf Korfu. Im Örtchen Lafki werden die letzten Koffer verladen.

Reporter:

»Sind hier noch mehr Menschen?«

Frau:

»Die sind gerade los.«

Eine Ortschaft weiter berichtet der Bürgermeister von fehlgeschlagenen Löschversuchen.

Polymeros Kassaris, Bürgermeister:

»Die Flammen haben wohl das erste Haus erreicht und nun brennt es. Bis vor kurzem waren sie nur zu den Grundstücken vorgedrungen. Es gelang uns, sie zu löschen. Aber als wir jetzt herunterkamen, sahen wir, dass die Flammen auf das Haus übergriffen.«

Der griechische Zivilschutz informiert darüber, dass der Mittwoch extrem heiß werden soll – bis 46 Grad und vielleicht mehr. Ein Abschwächen der Hitzewelle sei erst am Donnerstag in Sicht, dann werden um die 35 Grad erwartet. In den vergangenen zwölf Tagen bekämpften Hunderte Einsatzkräfte mehr als 500 Großbrände. Zehntausende Bewohner und Urlauber mussten die griechischen Inseln verlassen. Der griechische Ministerpräsident verwies am Dienstag auch auf den Klimawandel als Grund für die anhaltenden Brände.

Kyriakos Mitsotakis, Ministerpräsident Griechenland:

»Angesichts dessen, was auf dem gesamten Planeten passiert, insbesondere im Mittelmeerraum, der ein Hotspot des Klimawandels ist, gibt es keinen magischen Schutzmechanismus«

Auch in anderen Staaten des Mittelmeerraumes kommt es zu dramatischen Bränden. Im Norden von Algerien starben 34 Menschen, als sich das Feuer angefacht vom Wind sehr schnell ausgebreitet hat. In Italien kamen infolge schwerer Stürme im Norden und durch Brände im Süden mindestens fünf Menschen ums Leben. Der Flughafen von Palermo auf Sizilien musste zeitweise den Flugbetrieb aussetzen, da Feuer in den umliegenden Bergen wüteten. Außerdem brennen Wälder in Tunesien und in der Türkei.

Der Hauptfaktor für die extreme Brandgefahr in Südeuropa und Nordafrika ist anhaltende Trockenheit. Die starke Hitze erschwert vor allem die Löscheinsätze. Die aktuellen Hitzewellen wären laut einer neu veröffentlichten Studie ohne den menschengemachten Klimawandel so gut wie unmöglich. Im Schnitt seien in Südeuropa in Zukunft alle 10 Jahre extrem hohe Temperaturen zu erwarten.