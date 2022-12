Roma sind Europas größte ethnische Minderheit, mit bis zu zwölf Millionen Menschen, die auf dem gesamten Kontinent leben, die meisten von ihnen in Mittel- und Osteuropa. Zehntausende leben in Griechenland, die meisten von ihnen unter Bedingungen unterhalb der Armutsgrenze. Nach dem Vorfall in Thessaloniki kam es in vielen Regionen Griechenlands zu Ausschreitungen. Medienberichten zufolge schossen rund 30 Randalierer in der Athener Vorstadt Aspropyrgos mit Schrotflinten auf Beamten. Andernorts sollen Steine geflogen und Mülltonnen, Reifen und Autos in Brand gesetzt worden sein.