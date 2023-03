Mindestens 32 Menschen kamen offiziellen Angaben zufolge am späten Dienstagabend beim Frontalzusammenstoß eines Personen- und eines Güterzugs in Mittelgriechenland ums Leben. »85 Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht«, sagte ein Feuerwehrsprecher am Mittwochmorgen auf einer Pressekonferenz.