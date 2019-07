Bei einem Unwetter in Nordgriechenland sind in der Nacht zu Donnerstag mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Feuerwehr sprach von stürmischem Wind und starkem Regenfall in der Region. Unter den Opfern seien Touristen aus Tschechien, Rumänien und Russland, berichtete das Staatsradio unter Berufung auf den Zivilschutz und die Polizei. Betroffen war vor allem die bei Feriengästen beliebte Halbinsel Chalkidiki.

Für die Todesfälle waren laut dem griechischen Nachrichtenportal "Protothema" umgestürzte Bäume und eingestürzte Dächer verantwortlich, auch in einem Wohnmobil seien Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien Dutzende weitere Personen verletzt worden.

Der Wettereinbruch folgte einer Hitzewelle mit Temperaturen bis zu 40 Grad Celsius. In der Region der Chalkidiki verbringen zurzeit Zehntausende überwiegend aus osteuropäischen Staaten stammende Touristen ihren Urlaub.

Am Mittwoch hatten auch über Teilen der italienischen Adriaküste Unwetter getobt. Dabei soll mindestens eine Person getötet worden sein, es gibt zudem Berichte über mehrere Verletzte. In den sozialen Medien verbreiteten sich Fotos und Videos der Unwetter, insbesondere von den großen Hagelkörnern.