Die Proteste nach dem Unglück nehmen derweil immer größere Dimensionen an. Den zweiten Tag in Folge traten die Eisenbahner landesweit in einen 24-stündigen Streik, wie ihre Gewerkschaft mitteilte. Am Freitag sollen nach Angaben der Feuerwehr die Bergungsarbeiten am Unglücksort in Mittelgriechenland beendet werden. Gerichtsmediziner versuchten, Leichen mithilfe von DNA-Tests zu identifizieren, hieß es seitens der Polizei.