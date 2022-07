Griechenland Tourist treibt 19 Stunden im offenen Meer – und wird gerettet

Die Wellen und die Strömung hätten das Trio ins offene Meer getrieben. Der Gerettete sei dann 19 Stunden lang im Meer geschwommen, bevor er schließlich gerettet wurde. Ein Surfer hatte zuvor den zweiten Schwimmer entdeckt und ihn am Samstag in Sicherheit gebracht, wie der Sender weiter berichtete. Der dritte Mann wird noch immer vermisst, eine umfangreiche Suche dauerte am Sonntagnachmittag an.