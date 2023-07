Handyaufnahmen von Urlaubern auf der griechischen Insel Rhodos. Seit Tagen toben auf der Insel Waldbrände.

Rund 19.000 Menschen mussten jetzt am Samstag und in der Nacht zum Sonntag in Sicherheit gebracht werden, sagte der griechische Ministerpräsident Kyriakos Mitsotakis. Darunter viele Urlaubsgäste. Die Behörden hatten zuvor von Rettungsmaßnahmen für etwa 30.000 Menschen gesprochen. Vier Ortschaften und zwei Urlaubsresorts mussten evakuiert werden. Viele mussten zu Fuß gehen, da Straßen teilweise nicht passierbar sind. Mehr als 2000 Menschen musste die griechische Küstenwache mit Schiffen von abgeschnittenen Stränden abholen. Die Polizei spricht von der größten Evakuierungsaktion, die es in Griechenland wegen eines Brands jemals gab.

Das Feuer auf Rhodos war Mitte der Woche ausgebrochen, zunächst auf einem Berg im Zentrum der Insel, weit entfernt von Ortschaften und Touristenanlagen. Am Donnerstag schien es zunächst unter Kontrolle gebracht, doch seit Samstag fachen starker Wind und trockene, heiße Luft die Flammen wieder an und treiben sie nun auf Dörfer und Ferienregionen im Osten der Insel zu. Im Dorf Laerma brannten nach griechischen Medienberichten Häuser und eine Kirche nieder, Hotels wurden beschädigt.

Rund 200 Feuerwehrleute kämpfen gegen die Flammen, fünf Hubschrauber sind im Einsatz, die slowakische Feuerwehr hat Unterstützung geschickt. Die Einsatzkräfte befürchten ein weiteres Anfachen der Brände, da für Sonntag erneut starker Wind erwartet wird.

Auch in anderen Teilen Griechenland brennt es. Innerhalb von 24 Stunden sind laut Feuerwehr 46 neue Waldbrände ausgebrochen. Die Wetterlage ist nicht nur sehr trocken, sondern auch extrem heiß. Für Sonntag werden in Griechenland mehr als 44 Grad erwartet. Laut Meteorologen steht dem Land vermutlich eine ungewöhnlich lange Hitzewelle bevor, die bis zu 17 Tage andauern könne.