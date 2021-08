Waldbrände außer Kontrolle Explosionen nördlich von Athen – Feuer nähern sich Wohngebieten

In Griechenland rücken die Brände immer näher an bebautes Gebiet heran: Nördlich von Athen brennen Gewerbeflächen, mehrere Orte wurden evakuiert. Auch in der Türkei ist die Lage äußerst unübersichtlich.