Ursache des Unglücks war nach den Worten des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis vermutlich ein »tragischer menschlicher Fehler«. Der Bahnhofsvorsteher, der am Dienstagabend am Bahnhof der Stadt Larisa in Mittelgriechenland verantwortlich war, soll eingestanden haben, die Weichen falsch gestellt zu haben. Der Personenzug mit rund 350 Menschen an Bord soll so auf ein Gleis geraten sein, auf dem der Güterzug entgegenkam. Dem 59-Jährigen wird fahrlässige Tötung vorgeworfen. Er soll an diesem Donnerstag vor Gericht aussagen.

Doch das dürfte noch längst nicht das Ende der Ermittlungen sein. Schon kurz nach dem schweren Unfall kam Kritik von Eisenbahnern und deren Gewerkschaft auf, dass das elektronische Leitsystem auf der Strecke zwischen Athen und Thessaloniki bereits länger nicht funktioniere. Deshalb seien die Bahnhofsvorsteher dafür verantwortlich, die Züge praktisch von Hand zu koordinieren.