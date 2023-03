Unglück in Griechenland Zwei Züge kollidiert – zahlreiche Tote und Verletzte

Zahlreiche Krankenhäuser wurden in Alarmbereitschaft versetzt. An Bord der Züge sollen 350 Reisende und 20 Eisenbahner gewesen sein, hieß es.

Das griechische Fernsehen zeigte Videos von der Unglücksstelle bei Tempi in Mittelgriechenland. Waggons der beiden Züge waren zerschellt. Feuerwehrleute und Rettungskräfte versuchten in den Trümmern, Überlebende zu finden. »Die meisten Verletzten haben Kopfverletzungen, gebrochene Becken, Arme und Beine. Es gibt leider zahlreiche Menschen, die noch in den Trümmern sind«, sagte ein Mitglied eines Rettungsteams Reportern vor Ort.