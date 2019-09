Magen-Darm-Beschwerden an der Ostsee 45 Schüler und zwei Lehrer müssen aus Zeltlager isoliert werden

In Grömitz an der Ostsee sind 45 Kinder und zwei Lehrer in einem Zeltlager wegen Magendarm-Beschwerden vorsichtshalber isoliert worden. Der Vorfall habe sich am Mittwochabend ereignet, wie die "Lübecker Zeitung" und "Bild"-Zeitung berichten. Demnach wurden die erkrankten Personen von Rettungskräften untersucht und anschließend vom restlichen Zeltlager abgeschottet. Laut einem Sprecher soll damit eine mögliche Ausbreitung der Krankheit verhindert werden.

Laut den Berichten hatten sich zunächst 15 Schüler, die aus dem Großraum Hannover kommen und zwischen 12 und 15 Jahren alt sein sollen, immer wieder übergeben müssen. In der Folge sei die Anzahl der erkrankten Jugendlichen stetig gestiegen. Die Ursache für die Erkrankungswelle ist noch unbekannt.

Die "Lübecker Zeitung" berichtete, dass Proben vom Ort dem Gesundheitsamt übergeben worden seien. Ein Virus könne demnach nicht ausgeschlossen werden. Auch ein verkommenes Lebensmittel gelte als mögliche Ursache. Insgesamt seien mehr als 100 Rettungskräfte vor Ort gewesen.