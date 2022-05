Nach der Absage seiner Jubiläumstournee »20 Jahre Mensch« wegen einer Corona-Erkrankung hat Herbert Grönemeyer sich in einem handgeschriebenen Brief an seine Fans gewandt. »Wir waren feierbereit. So ein Mist«, schrieb der Sänger am Samstag in dem auf Instagram veröffentlichten Brief. Die Konzerte hätten am Donnerstag in Hannover beginnen sollen.