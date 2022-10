Marean Eckert, 22, steht neben ihr und hat eine Vermutung. Eckert kommt aus dem nahe gelegenen Wismar und ist bei der Freiwilligen Feuerwehr – auch er wurde vergangene Nacht zu Hilfe gerufen. »Es geht das Gerücht herum, dass es jemand aus den eigenen Reihen war, jemand von der Feuerwehr.« Er hoffe, dass der Täter bald gefunden werde, fügt Eckert noch hinzu.

Landrat Schomann verweist auf eine Reihe von ungeklärten Bränden aus dem vergangenen Sommer. Mehr als 15 solcher Einsätze habe die Feuerwehr in der Region in den letzten Monaten gehabt. Erst in der vergangenen Woche habe eine Reetdachkate in der Nähe in Flammen gestanden, ohne dass die Ursache erkennbar gewesen sei. Auch die Brandserie sei Teil der Ermittlungen, so die Polizei.

DRK-Geschäftsführer Rau hofft, dass sich der Verdacht des rechten Anschlags nicht bestätigt. »So etwas färbt ab«, sagt Rau. Das hätten die Bewohner von Groß Strömkendorf nicht verdient, die seien alle »herzensgut«. Dann zuckt er mit den Schultern. »Aber klar, der Verdacht liegt nahe.«