Verkohlte Bäume, Einsatzkräfte der Feuerwehr bei der Arbeit. Bilder nach dem Großbrand, der am späten Dienstagabend am Brocken im Nationalpark Harz ausgebrochen war. Rund 120 Feuerwehrleute waren vor Ort. Auf einer Fläche von etwa einem Hektar hatte sich das Feuer ausgebreitet. Die Ursache ist noch unklar. Der Personenbetrieb der Harzer Schmalspurbahn wurde sofort eingestellt. Über die Bahn wurden Einsatzkräfte, Material und Löschwasser so nahe wie möglich an den Einsatzort gebracht. Wegen der Hanglage war der Brand für die Feuerwehr ansonsten nur zu Fuß erreichbar. Auch Wasserwagen der Schmalspurbahn kamen zum Einsatz. Als das Feuer ausbrach befanden sich zahlreiche Besucher auf dem höchsten Berg Norddeutschlands. Wegen der Rauchbelastung konnten sie zunächst nicht sicher nach unten gebracht werden. Sie mussten am Bahnhof Schierke und auf dem Berg ausharren. Sie wurden zunächst in Bahnwaggons untergebracht und mit Essen versorgt, danach konnten sie mit Kleinbussen vom Berg gebracht werden. Mittlerweile ist der Brand am Brocken weitgehend gelöscht.