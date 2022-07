Wie die »Schwäbische Zeitung« berichtete , hatte der Firmeninhaber am Samstagabend auf seinem Privatgrundstück in unmittelbarer Nachbarschaft seine Hochzeit mit 300 Gästen gefeiert. Auch der Sänger DJ Ötzi trat dort auf. Das Feuerwerk wurde gegen 22:30 Uhr gezündet. Etwa eine Stunde später gingen die ersten Meldungen über einen Brand auf dem Firmengelände ein. In der Spitze seien 380 Feuerwehrleute mit 70 Fahrzeugen aus vier Landkreisen im Einsatz gewesen, sagte ein Sprecher des Kreisfeuerwehrverbands Sigmaringen. Brennende Reifen, Teile einer Lagerhalle, Fahrzeuge und Gasflaschen seien in Flammen aufgegangen.