Restaurierung des Glockenturms Big Ben darf wieder läuten - und das neue Jahrzehnt begrüßen

Endlich darf er wieder: Silvester soll Big Ben das neue Jahr einläuten. Die Renovierungsarbeiten am Glockenturm von Westminster sind zwar noch lange nicht abgeschlossen, aber das britische Parlament hat nun eine Ausnahme angekündigt. Punkt Mitternacht soll die 13,5 Tonnen schwere Hauptglocke des Uhrenturms mit ihrem tiefen, unverkennbaren Klang ertönen.

Seit zwei Jahren verdecken Gerüste den Turm, 61 Millionen Pfund (ungefähr 68 Millionen Euro) hat das Parlament für eine aufwendige Restaurierung bewilligt. Schäden an Dach und Fassade werden ausgebessert, die ursprünglichen Farben wieder hergestellt. Im Frühjahr wurde bereits ein Teil des Baugerüsts entfernt, und die Londoner konnten erstmals den neuen alten Look der wohl am meisten fotografierten Uhr der Welt bestaunen. Wer zuletzt genau hingesehen hatte, konnte sich an schwarze Markierungen auf dem Ziffernblatt erinnern - sie erstrahlen jetzt in einem kräftigen dunklen Blau. Wissenschaftler versichern, dies sei die Originalfarbe des Ziffernblatts.

UK Parliament/ Mark Duffy/ REUTERS Ziffernblatt des Elizabeth Tower in neuem Look

Auch die Abdeckung des Ziffernblatts wurde ersetzt, die 1300 Glasplatten, Handarbeit versteht sich, wurden in der oberpfälzischen Glashütte Lamberts hergestellt. Es war der prestigeträchtigste Auftrag, den die Manufaktur mit ihren 70 Mitarbeitern jemals ergattert hat.

Big Ben, das wird häufig verwechselt, ist übrigens nicht der Name des knapp hundert Meter hohen Uhrenturms: Dieser trägt den Namen der Queen und heißt Elizabeth Tower. Auch nicht die 1848 angefertigte Uhr mit ihren vier Meter langen Zeigern heißt Big Ben, sondern allein die große Glocke des Turms.

Warum Big Ben? Groß ist sie mit rund 14 Tonnen allemal, für "Ben" gibt es zwei Erklärungen: Entweder wurde die Glocke nach dem zuständigen Chef der Baubehörde benannt, Sir Benjamin Hall - oder nach einem legendären Boxer der damaligen Zeit. Ben Caunt hieß der und hatte eine gehörige Schlagkraft. Was auf den Schlaghammer von Big Ben verweisen könnte, denn der traf die Glocke mit solcher Wucht, dass die Bronze riss.

Abgeschlossen werden die Arbeiten am Turm wohl erst 2021. Die Bauarbeiter ziehen nur ein paar Meter weiter. Denn dann ist Westminster Palace dran, der Sitz des britischen Parlaments. Kostenpunkt: etwa vier Milliarden Pfund.