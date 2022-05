Die Kombination ist der Schlüssel zum Jackpot der Euromillions-Lotterie. Dem Glückspilz winkt der höchste Betrag der britischen Lotto -Geschichte: 184 Millionen Pfund (215 Millionen Euro). Die Lotterie wird in mehreren europäischen Staaten angeboten.

Vier Karibikinseln, oder diverse Häuser in Toplage

Britische Medien berechneten schon jetzt, was der Gewinner oder die Gewinnerin mit der enormen Summe anstellen könnte. So sei es etwa möglich, sich vier Inseln in der Karibik oder elf Luxuswohnungen im Zentrum von London zu leisten, kalkulierte der Sender Sky News.

Der »Guardian« schrieb, auch mehrere Häuser in der Bishop's Avenue, einer als »Milliardärsstraße« (»Billionaire's Row«) bekannten Straße im Norden Londons, wären zumindest rechnerisch im Budget. Wie die Zeitung schrieb, stiege der Gewinner oder die Gewinnerin zudem in eine Liga berühmter Multimillionäre auf: Mit dem Jackpot läge das Vermögen sogar über dem von Schauspieler Benedict Cumberbatch oder dem von Sänger Ed Sheeran.